1 Der Wiener Opernball - Mythos, Tradition und Kult.

Das Wiener Blut lässt sich nicht in die Schranken weisen, wenn die Nachtfalken ausschwärmen, dann ist Opernball: Ein ganzer Themenabend widmet sich in ORF III dem illustren Treiben in der Staatsoper. Da wäre ein Rückblick auf 100 Jahre Ballgeschichte, die Opernballparade der scharfzüngigen Kommentatoren Kari und Christoph sowie Ein- und Draufblicke auf die Mode. Ein Abend ganz im Zeichen von Glamour, Orden und Sacherwürstel zum Spitzenpreis.

ab 20.15 Uhr, ORF III

2 Die Insel der Pinguine

Sie sind auch beim schlimmsten Wetter immer gut gekleidet: Im Südpolarmeer östlich von Argentinien ist das Wetter alles andere als berauschend, aber die Millionen Königs- und Gelbschopfpinguine bewahren hier Haltung. Einblicke in die Fauna einer unwirtlichen Welt.

20.15 Uhr, ORF 2

3 Nichts zu verschenken

Dany Boon ist ja für seine eigene Art von Humor bekannt. Wer die Sch’tis liebte, der wird wohl auch mit dieser Komödie warm werden: Boon gibt einen geizigen Stargeiger, der vor seiner bislang unbekannten Tochter lieber den Krösus gibt – kann das gut gehen?

22 Uhr, Servus TV

4 Somebody Feed Phil

Rund um die Welt, Land, Leute und vor allem das Essen kennenlernen. Mit niemandem kann man besser abtauchen als mit Phil Rosenthal. Die siebente Staffel wird gerade gedreht!

Auf Netflix

5 Auf die Liebe!

Wie wäre es mit einem Dokuabend zum Valentinstag? Hier werden grundlegende Fragen gestellt: Warum verlieben wir uns? Und werden wir irgendwann unser Herz an eine künstliche Intelligenz verlieren? Umfassende Einblicke in einem Special zum Thema Liebe.

Arte Mediathek

6 Gaga Five Foot Two

Wer noch im Superbowl-Taumel ist: In dieser Doku bereitet sich Lady Gaga auf ihre Halftimeshow im Jahr 2017 vor. Ein absoluter Kraftakt.

Auf Netflix