Mit einem mobilen, minimalistischen Studio begaben sich Susanne Schnabl und Hanno Settele in die Hofburg, denn nichts soll von ihrem Gespräch mit Alexander Van der Bellen ablenken – weder die imperiale Atmosphäre noch Studiomöbel oder herumfahrende Kameras. Ihr Ziel ist ein Gespräch zu dritt. Die beiden Journalisten wollen auch ergründen, wie das Leben jenseits der berühmten roten Tapetentüre ausschaut. 20 Fragen haben sie für den neuen alten Bundespräsidenten vorbereitet.

Etwa: Wie hat ihn das Amt als Mensch verändert? Wie will er seine zweite Amtszeit anlegen? Und was sagt er zum Zustand des Landes? Laut ORF sind auch sehr persönliche Fragen darunter. Kameras oder Crew-Mitglieder, die von den Inhalten ablenken könnten, sind nach draußen verbannt, gefilmt wird unauffällig durch Öffnungen in den Wänden. In dem gestalterischen Herzstück der Sendung, einer Blackbox, befinden sich nur drei Stühle, ein Tisch und eine Tischlampe.

Der Präsident: ORF 2, 22.25 Uhr.

ZiB-Spezial mit der Angelobung: morgen, 9.10 Uhr, ORF 2.

ORF III widmet dem Bundespräsidenten am 25. Jäner um 20.15 Uhr eine Doku über das Kaunertal in seiner Heimat Tirol.