Im Rahmen eines launigen Gesprächs fragte ich Oscar Bronner einmal, was ihn zur Gründung der Tageszeitung „Der Standard“ bewogen habe. Seine Antwort ist mir in etwa so Erinnerung geblieben: Sein Sohn sei jetzt in einem Alter, in dem man Zeitung zu lesen beginne. Da er ihm aber kein in Österreich existierendes Blatt zumuten möchte, habe er eben sein eigenes auf den Markt gebracht. – Er ließ es nur bedingt wie einen Scherz klingen.