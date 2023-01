SKILEGENDEN - ANDREAS GOLDBERGER

Kaum einer sammelte in seiner aktiven Zeit so viele Zuschreibungen wie er: Andreas Goldberger ist der „Mr. Skispringer“, der „ewige Lausbub“, zudem „Everybody’s Darling“ und vor allem „der Goldi“: Die Reihe „Skilegenden“ blickt heute auf die Karrieren heimischer Stars zurück und erinnert an sportliche Höhepunkte des 50-Jährigen sowie menschliche Tiefschläge nach der Kokain-Affäre. Im Anschluss werden auch Toni Innauer sowie die Skifahrerinnen Annemarie Moser-Pröll und Petra Kronberger porträtiert. Ein Interview lesen Sie hier.

20.15 Uhr, ORF III



DOKTOR SCHIWAGO

Für alle, die einem gepflegten Fernsehfrühstück nicht abgeneigt sind: David Leans Klassiker war einer der Kinohits in den 1960ern und prägte die Vorstellung vom „alten Russland“. Eine episch-schmalzige Lovestory mit Omar Sharif und Julie Christie gibt’s obendrauf.

9.05 Uhr, ORF 2

COCO - LEBENDIGER ALS DAS LEBEN

Liebeserklärung an Mexiko, die Musik und die eigenen Träume: Der 19. Streich aus der Pixar-Werkstatt

erzählt vom kleinen Miguel. Er will entgegen der Familientradition kein Schuster, sondern Musiker werden. Oscargekrönter, knallbunter

Bilder- und Tonrausch.

20.15 Uhr, Sat. 1

MICHAEL OSTROWSKI ZUM 50. GEBURTSTAG

Er ist Autor, Schauspieler, Regisseur und Volkscharakter.

Michael Ostrowski feierte dieser Tage den 50er. Ein Geburtstagspaket aller Filme.

Auf Flimmit

PIRATEN - WIE LEBEN SIE WIRKLICH?

Sie haben ihren fixen Platz in der Populärkultur: Piratinnen und Piraten. Wer waren sie? Simple Seeleute, clevere Schatzsucher oder doch nur brutale Räuber? Die Doku begleitet Archäologen, die vor Mauritius oder Madagaskar gesunkene Piratenschiffe erforschen.

20.15 Uhr, Arte

MEINE STUNDEN MIT LEO

Emma Thompson in Höchstform: Sie spielt eine Frau, die noch nie einen Orgasmus hatte. Ein Callboy muss her! Großes Schauspielkino. Eine ausführliche Kritik lesen Sie hier.

Auf Prime, Sky, Magenta