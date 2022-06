Für seine dritte Sendung begibt sich Hans Knauß in das Lieser- und Maltatal. Landschaftliche Höhepunkte, kulinarischer Genuss und Brauchtum begleiten ihn auf seiner Tour, die von der Gamskogelhütte am Katschberg u. a. über das Pöllatal, die Künstlerstadt Gmünd (mit dem privaten Porschemuseum) und das Tal der stürzenden Wasser bis zur Kölnbreinsperre führt.

Den musikalischen Auftakt macht die „Blechsaitn Musi“ vor der Gamskogelhütte am Katschberg. Dort trifft der mit einer Romy ausgezeichnete Moderator den ehemaligen Skispringer Thomas Morgenstern aus Seeboden. Der Berufspilot lädt ihn ein, die Region mit seinem Hubschrauber von oben anzusehen. Zu hören sind diesmal zudem die „Katschtaler Sängerrunde“, die „Herzbluat Musi“, die „Trachtenkapelle Malta“ und die „Hoaglkröpf“. In Rennweg ist die „Alphornmusi aus’m Katschtal“ ein wunderbarer Anlass, dem Instrument auf den Grund zu gehen.

Am Ende seiner Tour kann Hans Knauß wieder überzeugt sagen, ein Stück „Österreich vom Feinsten“ kennengelernt zu haben. Der Publikumszuspruch beweist, dass Alexander Hofer als Channelmanager von ORF 2 und Landesdirektor Gerhard Koch (das Landesstudio Steiermark produziert die heimatliche TV-Reihe) die richtige Wahl für das Nachfolgeformat von "Klingendes Österreich" getroffen haben: Die Premiere von Knauß im Herbst 2021 zog im Schnitt 644.000 Zuseher an, im April belief sich die Quote auf 500.000 Seher.



Musikalische Gäste in der Sendung: "Hoaglkröpf" © ORF