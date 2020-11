In einem Kärntner Hotel am Wörthersee wurde aus dem neuen Album „Volks-Rock ’n’ Roll Christmas“, das am 20. November erscheint, eine Weihnachtssendung mit Andreas Gabalier (35), die am 5. Dezember ausgestrahlt wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

15 Xmas-Songs: Andreas Gabalier bei den Aufnahmen im Park Hotel Pörtschach © ORF/Regine Schöttl

Der Wunsch oder die Idee war schon lange in seinem Kopf, die Pause nach der Stadion-Tournee bescherte die notwendige Zeit für die Verwirklichung. Doch wie klingt es, wenn Andreas Gabalier im Duett mit Gregor Meyle den Wham-Ohrwurm „Last Christmas“ interpretiert? Oder Chris Reas Evergreen „Driving Home For Christmas“? Oder „Es wird schon glei dumpa“, "Winter Wonderland", "It's Christmas Time", "Run Rudolph Run", "White Christmas" und "Here Comes Santa Claus" mit seiner Band? Zu hören ab 20. November auf dem Album „A Volks-Rock ’n’ Roll Christmas”, das das ORF-Landesstudio Steiermark gerade für die Sendung „The Merry Volks-Rock ’n’ Roll Christmas mit Andreas Gabalier“ (5. Dezember) im intimen Konzertambiente unter der Regie von Helmut C. Gürtl in Szene gesetzt hat. In der Lobby rund um die Bar des Parkhotels Pörtschach, wo man das gewünschte 1960er-Ambiente fand. Soll der Abend doch laut ORF-Landesdirektor Gerhard Koch die US-Crooner-Zeit von Frank Sinatra und Bing Crosby atmen. „Es dürfte aber für jeden Geschmack etwas dabei sein“, sagt Andreas Gabalier und ergänzt: „Das Ambiente passt besser als jedes Theater, da wir ja ohne Publikum aufzeichnen mussten!“