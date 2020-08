Am 7. Oktober werden die Bundesländer in "Hallo Österreich" kurz nach 20 Uhr in ORF 1 beleuchtet.

Ibiza und Corona haben ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zum Gewinner gemacht. Denn der öffentliche-rechtliche Rundfunk, der bis Ibiza gefährdet war, leuchtet hell. 2021 steht die Kür der neuen Führung an. Und auch wenn der von Türkis-Blau geplante vierköpfige Vorstand abgehakt ist, könnte es womöglich eine Doppelspitze geben. Mit einer Frau an der Seite von Wrabetz?

Favoritin Lisa Totzauer, bestens in der ÖVP Niederösterreich verankert, wird daher von Wrabetz mit Entscheidungen „überrollt“. Was nicht allzu schwer ist, denn Totzauer hat das Wasser aus dem sinkenden Schiff ORF 1 als Channelmanagerin kaum schöpfen können. Ärmel hoch ja, aber da waren die Altlasten (u. a. ein millionenschweres Hollywood-Lager an Serien und Filmen) und ein falsches Gespür für neue Formate ("Magazin1", "Das Leben ist schön" etc.)