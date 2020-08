Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Julia Cencig (Nina Pokorny) und Jakob Seeböck (Lukas Roither), heute wieder um 20.15 Uhr in ORF 1 © ORF

Ein tyrannischer Nachbar, der fremde Gärten umgrub, um dort nach Edelmetallen zu suchen, wird ermordet. War er vielleicht kurz davor, auf etwas zu stoßen, das besser im Verborgenen bleiben sollte? Während ORF 1 heute um 20.15 Uhr eine Wiederholung aus dem Frühjahr 2018 zeigt ("Auf gute Nachbarschaft"), laufen in Kitzbühel die Dreharbeiten für die finale Saison. Noch bis Mitte Dezember entstehen in Tirol die 13 Folgen der 20. Staffel von "Soko Kitzbühel" mit Julia Cencig, Jakob Seeböck, Ferry Öllinger, Veronika Polly, Heinz Marecek und Andrea L’Arronge.

Doch was kommt danach? Welcher Schauplatz mit neuen Impulsen könnte auf den Bildschirm kommen? Wird es womöglich ein Soko-Team in Graz oder Linz geben? Die "Soko Graz" (oder "Soko Mur") ist eine Option.