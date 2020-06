Facebook

Gernot Lercher übernimmt ab Juli von Andrew Solomon. © (c) ORF

"Universum“ ist ein traditionsreiches Schwergewicht des ORF. Welche Schwerpunkte wollen Sie als neuer redaktioneller Leiter setzen, Herr Lercher?

Gernot Lercher: Wir wollen die Marke „Universum“ breiter aufsetzen und es nicht bei der einen wahrnehmbaren Fernsehsendung am Dienstagabend belassen – die natürlich das Flaggschiff bleibt. Wir wollen Naturthemen und „Universum“ auch in anderen Medien spürbar machen. Online, aber auch im Radio. Jede „Universum“-Sendung schafft so viele Inhalte, bei denen es schade wäre, würden sie ungenutzt bleiben, nur weil in der Doku vielleicht kein Platz dafür ist. Es gibt wissenschaftliche Aspekte, die man auch noch anderer Stelle aufarbeiten könnte, oder auch die Möglichkeit, die Gestalter und Gestalterinnen ausführlicher zu Wort kommen zu lassen. Wir wollen also „Universum“ breiter und spürbarer machen als nur einmal in der Woche am Dienstagabend.