Musik-Rateshow Schauspieler Tom Beck gewann als Faultier "Masked Singer"

Schauspieler Tom Beck hat verkleidet als Faultier die deutsche Musik-Rateshow "The Masked Singer" gewonnen. Am späten Dienstagabend bekam er in der finalen Abstimmung die meisten Stimmen der Zuschauer - und legte anschließend als letzter noch verbliebener Kandidat seine Maske ab.