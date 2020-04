Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Junges Team, schnelles Wachstum: Das "Katapult Magazin" wurde 2015 gegründet. © Katapult/Ole Kracht

Wer Magazine und Wochenzeitschriften vertreibt, hat es selten mit frohen Botschaften zu tun: Erfolg hat, wer die Auflage hält. Die Reichweiten sinken grosso modo und das nicht erst seit gestern. Ein Blick auf die Aushängeschilder, ob in Deutschland oder in Österreich, zeigt das Bild der Kontinuität einer negativen Entwicklung. Zwei Nachrichtenbeispiele, die exemplarisch für die Branche stehen: Das Nachrichtenmagazin „News“ lag laut Österreichischer Auflagenkontrolle (ÖAK) im 2. Halbjahr 2019 bei einer verkauften Auflage von 64.651 Stück. Eine knappe Halbierung innerhalb von fünf Jahren. Ein offener Brief von Horst Pirker, Geschäftsführer der Verlagsgruppe News, in dem er zum Rundumschlag ausholt, belegte jüngst die große Nervosität: „Weil es reicht“, verlangt Pirker einen Paradigmenwechsel in der Medienpolitik. Nicht anders die Situation in Deutschland: „Der Spiegel“ verkaufte Anfang 2015 wöchentlich noch rund 843.000 Stück, im ersten Quartal 2020 waren es 693.777 Exemplare. Andere Magazine wie „Focus“ oder „Stern“ verloren noch deutlicher.