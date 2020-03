Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Reichweite der Kleinen Zeitung stieg 2019 sowohl in Kärnten als auch in der Steiermark. © Fuchs Jürgen

Überaus erfreulich für die Kleine Zeitung sind die Daten der aktuellen Media-Analyse – die Zahl der täglichen Leserinnen und Leser stieg im abgelaufenen Jahr deutlich an: von österreichweit 735.000 im Jahr 2018 auf 778.000 im Vorjahr. Das Plus von 43.000 Print-Lesern bedeutet in einem immens schwierigen Marktumfeld den größten Anstieg unter allen Kauftageszeitungen. Eine gute Gelegenheit, jene Menschen vor den Vorhang zu holen, die die Kleine Zeitung zu dem machen, was sie heute ist: Sie, liebe Leserinnen und Leser!

Grundlage der sogenannten Media-Analyse sind 15.224 Interviews, die zwischen Jänner und Dezember 2019 geführt wurden. Erfragt wurden von unabhängigen Forschungseinrichtungen nicht nur die bevorzugten Zeitungen oder Zeitschriften, sondern auch Alter, Hobbys, besondere Interessen oder die Ausbildung. Aus der Fülle der Interviewantworten ergibt sich ein Bild, das wir gerne mit Ihnen teilen möchten: Es zeigt das Profil der Leser und Leserinnen in Kärnten und der Steiermark.

Das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Kleine-Lesern entspricht in etwa der Gesamtbevölkerung: 49,8 Prozent Männer und 50,2 Prozent Frauen. Anders im Online-Bereich, wo der Männeranteil mit 53,9 Prozent höher liegt. Das größte Interesse haben Kleine-Leser an Artikeln über lokale Ereignisse, ihr Bundesland, Naturthemen sowie Artikeln zu Gesundheit und Ernährung. Auf die Hobbys angesprochen, steht die Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften, Fernsehen und Freundschaftspflege an oberster Stelle. In Bezug auf die Alterspyramide fällt der Unterschied zwischen Print und Online auf: Während 38,6 Prozent jener, die eine Papierzeitung bevorzugen, den 60. Geburtstag bereits gefeiert haben, sind es online nur 19,4 Prozent. Das Web, unser Jungbrunnen.

Das Ergebnis der Media-Analyse für das Jahr 2019 im Überblick:

Foto ©

Keine andere Zeitung hat auf Bundesländerebene eine so große Reichweite wie die Kleine Zeitung in Kärnten:

Foto ©

In der Steiermark konnte die Kleine Zeitung 2019 um 3,7 Prozent zulegen: Foto ©

In Österreich bleibt die Kleine Zeitung die größte Bundesländerzeitung mit einer nationalen Reichweite von 10,4 Prozent die zweitgrößte Kaufzeitung hinter der „Krone“. In der Steiermark konnte die Kleine Zeitung mit täglich 481.000 Lesern den Vorsprung als führende Landeszeitung signifikant ausbauen. Das entspricht einer Reichweite von 45,2 Prozent. Mit einem Plus von 3,7 Prozent gegenüber 2018 heißen wir im Bundesland 39.000 neue Leserinnen und Leser willkommen. Über diesen Zuspruch in bewegten Zeiten freuen wir uns. Print bleibt also eine feste Größe, auch in einer Zeitspanne tief greifender Transformation, was die Mediennutzung betrifft. Sie spiegelt sich auch in den digitalen Messzahlen wider. 1,9 Millionen Leser nutzten 2019 zumindest einmal im Monat die digitalen Plattformen der Kleinen Zeitung, sei es die Echtzeit-App auf dem Handy, die Website oder die elektronische Ausgabe der Zeitung am Tablet. Mit 41.000 digitalen Abonnenten ist die Kleine Zeitung in dieser zukunftssichernden Kategorie bundesweit sogar Marktführer.

Zeitungen in Österreich Die Tagesreichweite betrug im Vorjahr 60,7 Prozent bzw. 4,6 Millionen Leser. Das bedeutet einen signifikanten Rückgang - also eine Veränderung außerhalb der Schwankungsbreite - um 1,6 Prozentpunkte gegenüber 2018. Der bundesweite Überblick: Reichweitenstärkste Kauftageszeitung ist weiterhin die "Kronen Zeitung". Sie blieb mit 27,2 Prozent (rund 2 Millionen Leser) stabil. Schon dahinter folgt die Kleine Zeitung mit 10,4 Prozent. Größte Gratiszeitung ist "Heute" mit 12,2 Prozent. Der der Gratis-Kauf-Kombi "oe24"/"Österreich" fällt ein sinnvoller Vergleich gegenüber 2018 durch eine Namensänderung aus. Der "Kurier" kam mit 7 Prozent Reichweite knapp vor dem "Standard" zu liegen, der 6,6 Prozent Reichweite erzielte - ein signifikanter Rückgang von 1,2 Prozentpunkten. Dahinter folgten die "Oberösterreichischen Nachrichten" mit 4,7 Prozent, "Die Presse" mit 4,2 Prozent und die "Tiroler Tageszeitung" mit 3,7 Prozent. Für die "Salzburger Nachrichten" wurden 2,9 Prozent erhoben, ein signifikantes Minus von 0,5 Prozentpunkten.

Fast 80 Prozent der Entscheidungsträger und Meinungsbildner in der Steiermark und in Kärnten beziehen ihre Informationen täglich aus der Kleinen Zeitung. Laut aktueller Studie erreicht die Kleine in Print und Online eine Reichweite von 76,2 Prozent und ist somit die Informationsquelle Nummer 1 für 51.000 Führungskräfte in beiden Bundesländern.

Wochenzeitungen und Magazine Bei den Wochenzeitungen und Magazinen verlor "News" signifikant um 0,7 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent. "Die ganze Woche" lag bei 9,8 Prozent, das "profil" bei 3,8 Prozent, der "Falter" bei 2,9 Prozent und der "trend" bei 1,1 Prozent. "tv-media" erzielte 7,9 Prozent. Keine signifikanten Änderungen gab es bei den Print-Titeln von Dietrich Mateschitz. Für "Servus in Stadt & Land" wurden 11,1 Prozent Tagesreichweite erhoben, für "The Red Bulletin" 8,4 Prozent.

Wir leben in aufwühlenden Zeiten, die Unordnung in unseren gewohnten Alltag gebracht haben. In diesen Zeiten möchten wir zusammenstehen, eine starke Solidargemeinschaft bilden und mit Ihnen diese große Prüfung gemeinsam bestehen.