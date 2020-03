Facebook

Wird heute 60: ORF-Chef Alexander Wrabetz © ORF

Als Alexander Wrabetz im August 2006 bei der Generaldirektorenwahl Monika Lindner vom ORF-Thron zu stoßen vermochte, war klar: Der promovierte Jurist, geboren am 21. März 1960 in Wien, ist ein hochbegabter Stratege. Eine Regenbogenkoalition aus SPÖ, BZÖ, Grünen, FPÖ und Unabhängigen im Stiftungsrat kürte Wrabetz zum Generaldirektor, da sie in Lindner und ihrem Chefredakteur Werner Mück eine zu starkeVP-Nähe sah. So ändern sich die Zeiten. Schon als Gerhard Weis im Jänner 2002 von Monika Lindner abgelöst wurde, war Wrabetz der einzige „Survivor“ im Direktorium; er war damals als Kaufmännischer Direktor für die Finanzen zuständig und machte einen exzellenten Job. Bei seiner ersten Wiederwahl zum obersten ORF-Boss 2010 wählten auch etliche ÖVP-Stiftungsräte mangels Alternativen den SPÖ-nahen Kandidaten zum ORF-Chef. Wrabetz selbst stammt aus einer FPÖ-nahen Familie, sein Vater war in den frühen 1970er-Jahren sogar Anwalt der Partei.