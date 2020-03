Facebook

„Das Ö3-Gemeinderadio – Wir. gemeinsam.jetzt!" nennt sich die Sendung, die täglich nach dem "Ö3-Wecker" beginnt und sich dem Motto #BeatCorona verschreiben will. "Noch nie war es so wichtig, dass die Menschen im Land – wenn keine unverzichtbaren Aufgaben und Verpflichtungen gegeben sind – daheim bleiben. Denn genau das rettet Leben", teilt der Sender mit. Um dieses Zuhausebleiben angenehmer zu gestalten, wolle man eine Format anbieten, in dem die Hörer und Hörerinnen mitteilen können, was sie beschäftigt, was sie bedrückt und motiviert.