ORF-Moderator Tarek Leitner in der Spezial-ZiB. © Screenshot

"Vom richtigen Zeitpunkt“: Zumindest dieser Titel des Esoterik-Bestsellers zur Kraft des Mondes wird Norbert Hofer noch beschäftigen. Denn das Timing des FPÖ-Chefs ist total missglückt. Das Momentum gegen die blaue Anti-GIS-Kampagne könnte kaum stärker sein. Ausgerechnet am Montag um 18.30 Uhr verkündete Hofer via Facebook sein „starkes Zeichen gegen die ORF-Zwangsgebühren“ daheim in Pinkafeld. Er habe die Empfangsteile aus seinen privaten TV-Geräten ausbauen lassen. Eine Viertelstunde später war Vollmond. „Günstig für den Fischfang“ steht dazu im Kalender. Reiche Beute im Meer der Fern-Seher machte aber schon wenige Minuten später ausgerechnet der ORF: Mit je mehr als 1,5 Millionen Zuschauern für „Bundesland heute“ und „Zeit im Bild“ sowie fast siebenstelligem Publikum für die ZiB 2 begann eine der erfolgreichsten Wochen der öffentlich-rechtlichen Information.