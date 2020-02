Facebook

Die Bewohner des Blockhauses lernen sich kennen © Sat1

Alles schon gesehen: Ist der Kick der vielen ersten Male im Fernsehen also abgeklungen? Vor 20 Jahren ging die trashige Show mit Zlatko und Co. an den Start. Wer 100 Tage lang den ständigen Beobachtungen von "Big Brother" standhält, gewinnt 100.000 Euro . . . Mit dem Comeback von "Big Brother" verbindet Sat.1 dennoch große Hoffnungen: Die Urmutter der Realityshows soll den Privatsender zu neuen Erfolgen führen. Der Einzug der 14 Kandidaten hat die Quoten jedoch noch nicht in wirklich hohe Sphären schießen lassen; selbst in der Zielgruppe belegte die dreistündige Live-Show nur Platz zehn der meistgesehenen Sendungen des Tages. Im Schnitt verzeichnete "Big Brother" mit 810.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren einen Marktanteil von 11,0 Prozent.



Zum Vergleich: Die Einzugsshow im Mai 2011 – damals noch bei RTL 2 – verfolgten 1,57 Millionen Menschen, also ein ähnlicher Wert. Aus Österreich waren am Montag ab 20.15 Uhr im Schnitt 54.000 Zuschauer interessiert.

Der Einzug mit Sat-1-Moderator Jochen Schropp Foto © Sat1

Die Aufregung vor dem Start war natürlich schon nicht vergleichbar mit dem Wirbel um die erste Staffel. Es dürfte auch nicht leicht werden, den Reiz des Formats von damals irgendwie ins Jetzt zu übertragen. Viele Menschen entblättern ihr Privatleben heute ganz freiwillig im Internet. Shows mit Dauer-Überwachung gibt es reihenweise, die Grenzen des Sendbaren haben sich verschoben. Heute wird im deutschen Fernsehen nackt gedatet - wo sollen da noch Tabus schlummern?