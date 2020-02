Die gefährliche Epidemie von Lügen und Desinformation fordert Facebook, Youtube & Co. Die Austria Presse Agentur setzt auf Weiterbildung und einen neuen „Officer“.

Am Ende der Wahrheit

Fake News sind kein neues Phänomen. Aber neue Technologien machen sie wirkmächtiger. © Getty Images/Sion Touhig

Elf Monate vor den 59. US-Präsidentschaftswahlen mühen sich die großen amerikanischen Onlineportale um eine klare Position gegen Fake News. Facebook kündigte vor einem Monat an, manipulierte Videos, sogenannte „Deepfakes“, aus seinem sozialen Netzwerk löschen zu wollen. Googles Tochterunternehmen Youtube zog vor wenigen Tagen nach, indem es ankündigte, auf seiner Plattform alle Videos, die „technisch manipuliert oder gefälscht wurden, um Nutzer in die Irre zu führen“ und im Zusammenhang mit der US-Wahl stehen, entfernen zu wollen. Gestern meldete der Kurznachrichtendienst Twitter ähnlich lautende Pläne an.