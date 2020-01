Aufgrund eines Abwicklungsfehlers wurden via ORF-TVthek in der On-Demand-Fassung der heutigen Sondersendung zur Angelobung der Bundesregierung versehentlich die Untertitel der vorhergehenden Sendung nochmals wiederholt. Das Hauptprogramm von ORF2 sowie der TVthek-Livestream waren nicht betroffen, hier wurden die korrekten Live-Untertitel gezeigt. Die falschen Untertitel wurden in der TVthek umgehend gelöscht und durch die korrekten ersetzt. Es werden Maßnahmen gesetzt, damit ein derartiger Fehler nicht mehr vorkommt. Der ORF bedauert den Vorfall und entschuldigt sich dafür.