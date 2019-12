Facebook

Helga Beimer (Marie-Luise Marjan, hinten rechts) mit ihrem ersten Mann Hans (Joachim Hermann Luger, l) und ihren Kindern (l-r) Marion (Ina Bleiweiß), Benny (Christian Kahrmann) und Klausi (Moritz A. Sachs). © (c) APA/WDR/Fotoreport

Das Versprechen im Episodentitel muss uneingelöst bleiben. Mit der Folge „Auf Wiedersehen“ wird Ende März die letzte Folge der „Lindenstraße“ ausgestrahlt. Schon an diesem Freitag fällt in den WDR-Kulissen in Köln die finale Klappe der deutschen Traditionsserie. Zeit für die Nachlassverwaltung mit einer Familie, deren Geschichte in Folge 1 mit einer biederen Weihnachtsfeier begann und die in ihren 34 Jahren oft mehr als nur eine Seifenoper sein wollte.