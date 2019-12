Nach ihrem ersten Fall um die „Drachenjungfrau“ gehen Stefanie Reiunsperger (Ex-Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen) und Manuel Rubey nun wieder gemeinsam auf Verbrecherjagd. Zu sehen am Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 1.

Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey im Salzburger Landkrimi. © (c) ORF

„Das dunkle Paradies“ handelt von einem Mord an einem Edel-Callgirl in einem Nobelhotel in Zell am See. Dabei ist so manches Rätsel zu knacken.