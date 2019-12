Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sehen Amazon Prime-Kunden bald David Alaba live in der Champions League? © APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Für Fußball-Freunde könnte es künftig noch komplizierter werden. Waren es bisher Sky und Dazn, die Spiele der UEFA Champions League übertrugen, kommt ab der Saison 2021/22 offenbar noch ein dritter Anbieter hinzu. Laut Informationen des Branchenmagazins DWDL hat sich Amazon Prime Video einen Teil der Rechte gesichert. Die Frist für die Ausschreibung endete in der Vorwoche.

Für Prime Video ist der Einstieg ein beachtlicher Schritt. Bisher setzte der größte Streaming-Anbieter wie Netflix primär auf fiktionale Inhalte und Shows. Mit dem Einstieg in die Champions League ändert sich das. Zuletzt sicherte sich Prime auch Live-Übertragungsrechte an den US-Open.

Livespiele am Dienstag

Die UEFA bietet in ihren Ausschreibungen eine Reihe unterschiedlicher Rechtepakete an: Top-Livespiele, Live-Spiele, Zusammenfassungen und einiges mehr. Laut DWDL sicherte sich Amazon Prime Video das Paket A1, das die Topspiele der Champions League am Dienstag beinhaltet. "Wir freuen uns auf die UEFA Champions League, einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe der Welt. Wir sind begeistert, unseren Kunden in Deutschland ab 2021 die Topspiele am Dienstag zeigen zu können", bestätigt Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sport Europa, gegenüber der Kleinen Zeitung.