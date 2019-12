Dieter Bohlen (65), der von RTL „Pop-Titan“ genannt wird, tritt mit 22 Nummer-eins-Hits am Freitag in der Wiener Stadthalle auf. Obwohl sonst andere seine Songs singen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieter Bohlen: Musiker, Komponist, Juror © RTL

Seine Plattform ist seit 16 Jahren der TV-Sender RTL, hier präsentiert er sich als Chefjuror bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und beim "Supertalent". "Dieter Bohlen ist authentisch, ehrlich und witzig und bei den Zuschauern unheimlich beliebt", sagte RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger. "Wir schätzen an ihm, dass er ein sehr gutes Gespür für Massengeschmack besitzt, auch über Generationen hinweg."

Früher kommentierte Bohlen Auftritte von DSDS-Kandidaten mit Sprüchen wie "Du klingst, wie wenn ein Schaf an den Elektrozaun pinkelt". Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) warf RTL wiederholt vor, Kandidaten bei DSDS vor einem Millionenpublikum gezielt lächerlich zu machen. Inzwischen gibt sich der Vater von sechs Kindern - davon drei im Erwachsenenalter - meist milde. "Alles Käse, Käsekuchen", lautet sein Urteil nach dem miserablen Gesangsvortrag eines Kandidaten. Oder: "Große Fresse, nix dahinter."



Bohlen live Dieter Bohlen wurde am 7. 2. 1954 in Niedersachsen geboren.

Karriere: Zwölf Erfolgsalben mit Modern Talking, eigenes Projekt „Blue System“ nebenbei bis 1997, Juror-König bei „Das Supertalent“ (samstags auf RTL) und „Deutschland sucht den Superstar“ (auf RTL wieder ab Jänner 2020 zu sehen).

Live: 6. Dezember, Wien, Stadthalle, 19.30 Uhr.

Karten: Tel. 0900 94 96 0 96 www.oeticket.com

Heuer im Februar wurde der stets gebräunte, blonde Musiker 65 Jahre alt. Immer noch trägt er gern Kapuzenpullis in knalligen Farben, inzwischen achtet er mehr auf Ernährung und Fitness. Ob der Pop-Titan, wie ihn nicht nur RTL nennt, mit Freundin und den beiden gemeinsamen Kindern in seiner Villa im niedersächsischen Tötensen feiern wird, ist unbekannt. Zum Konzert bringt er 22 Nummer-eins-Hist mit - von "You're My Heart You're My Soul" über "Cherie Cherie Lady" von Modern Talking bis zu "We Have A Dream", der DSDS-Hymne.