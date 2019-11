Oliver Polzer schlägt am Montag mit „Q1!“ ein neues Kapitel als Quizmoderator auf. Warum er weniger Sport kommentiert und trotzdem auf nichts verzichtet.

"Q1! - Ein Hinweis ist falsch" soll den schwächelnden Vorabend in ORF 1 aufwerten. © ORF/Roman Zach-Kiesling

Zu Beginn eine Aufgabe für Sie, wie sie auch die Kandidaten in „Q1!“ lösen müssen. Vier Hinweise führen zu einer Person, einer davon ist falsch: 1. Abgebrochenes Wirtschaftsstudium, 2. Ex-Bundeskanzler, 3. Lebt in Vorarlberg, 4. War als Kind im Fußball-Nachwuchs der Wiener Austria. Wer ist gesucht?

Oliver Polzer: Das könnte ich sein. Aber es bräuchte noch einen Double-Check, ob es nicht einen Ex-Bundeskanzler gibt, der auch in Vorarlberg lebt und das Studium abgebrochen hat, oder ein anderer Hinweis falsch ist.