Als Zeitung für den „kleinen Mann“ erblickte die Kleine Zeitung am 22. November 1904 in Graz das Licht der Medienwelt – mit einem attraktiven Kampfpreis, der für jeden erschwinglich war.

© Pismestrovic

Es war fast ein revolutionärer Akt, als am 22. November 1904 die erste Ausgabe der Kleinen Zeitung in Graz erschien. Denn sie setzte völlig neue und hier noch ungewohnte Signale: Bis dahin war es in der Regel ein großbürgerliches und adeliges Privileg gewesen, eine Tageszeitung zu beziehen, die natürlich in der Kaiserstadt Wien gedruckt wurde und im unhandlichen Großformat erschien.