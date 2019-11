Vom Sportler und Kommentator zum Rateonkel: Oliver Polzer spricht heute Abend über seine neue Aufgabe in ORF 1. Kann das Vorabend-Quiz die glücklose Reformkette des Senders beenden?

Oliver Polzer im Studio von "Q1 - Ein Hinweis ist falsch" © ORF

Sportkommentator Oliver Polzer begibt sich auf ungewohntes Terrain. Der ehemalige Tennislehrer und Wasserspringer wird ab 2. Dezember jeweils von Montag bis Freitag um 18.20 Uhr in ORF 1 das neue vierzigminütige Quiz „Q1 – Ein Hinweis ist falsch“ moderieren. Mit Barbara Stöckl spricht er heute Abend (ORF 2, 23.05 Uhr) unter anderem darüber, wie er der Herausforderung entgegenblickt. Rund 20 Ausgaben der Quizsendung hat er in den letzten Wochen schon aufgezeichnet. „Auch wenn es nicht um Sport geht, so habe ich es doch mit Menschen zu tun, die ins Schwitzen kommen“, lacht der 46-Jährige.