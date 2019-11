Facebook

Moderiert ab 19. November auf Puls 24 © ORF

Arabella Kiesbauer feiert beim Sender Puls 24 ihr Comeback als Talkshow-Moderatorin. "Die Arabella Kiesbauer Show" soll ab kommenden Dienstag (19. November) wöchentlich um 21 Uhr ausgestrahlt werden, in der ersten Ausgabe diskutiert die 50-jährige ab 21.45 Uhr mit Gästen wie Ex-NEOS-Politiker Matthias Strolz und Schauspielerin Dagmar Koller (80) zum Thema "Wann ist ein Mann ein Mann?".

Kiesbauer gehört für Generationen von Fernsehzuschauern zu den prägenden Gesichtern des TV. In den 1980ern moderierte sie die österreichische ORF-Jugendsendung "X-Large", prägte später in Deutschland das Talkshow-Format mit "Arabella", präsentierte einige Male im ORF den Opernball und war 2015 Teil des Moderationsteams beim Eurovision Song Contest in Wien. Seit 2014 präsentiert sie die ATV-Kultsendung "Bauer sucht Frau".