Jennifer Aniston in "Murder Mystery" © APA/AFP/VALERIE MACON

Auf mehr als 158 Millionen Abonnenten kommt der Netflix derzeit weltweit. Abseits von dieser Zahl gibt sich der Streaming-Gigant bedeckt, wenn es um Fakten gibt – bis jetzt. Nun wurden die zehn meistgesehenen Serien und Filme des vergangenen Jahres bekannt gegeben, berichtet die „New York Times“.

Die Top-Filme seit Oktober 2018:

„Bird Box“. 80 Millionen Zuschauer

„Murder Mystery“: 73 Millionen Zuschauer

„Triple Frontier“: 52 Millionen Zuschauer

„The Perfect Date“: 48 Millionen Zuschauer

„Tall Girl“: 41 Millionen Zuschauer

„The Highwaymen“: 40 Millionen Zuschauer

„Secret Obsession“: 40 Millionen Zuschauer

„Always Be My Mabe“: 31 Millionen Zuschauer

„Otherhood“: 29 Millionen Zuschauer

„Fyre“: 20 Millionen Zuschauer

Die Top-Serien:

„Stranger Things“: 64 Millionen Zuschauer

„The Umbrella Academy“: 45 Millionen Zuschauer

„Haus des Geldes“: 44 Millionen Zuschauer

„You“: 40 Millionen Zuschauer

„Sex Education“: 40 Millionen Zuschauer

„Our Planet“: 33 Millionen Zuschauer

„Unbelievable“: 32 Millionen Zuschauer

„Dead to Me“: 30 Millionen Zuschauer

„When They See Us“: 25 Millionen Zuschauer

„Elite“: 20 Millionen Zuschauer