Nun jeden Samstag auf Radio Steiermark: Eberhard Forcher © Werner Krug/ORF

Bis zu Ihrer kürzlichen Pensionierung auf Ö 3 riefen Sie dort jeden Sonntag „Solid Gold“ aus. Wo liegt der Unterschied zur „Zeitmaschine“?

EBERHARD FORCHER: Natürlich wird sich „Forchers Zeitmaschine“ an der Essenz von „Solid Gold“ orientieren – alles andere wäre schwer kontraproduktiv. Ich denke auch, dass das der Erwartungshaltung meines Publikums entspricht. Handverlesene Klassiker und Kultsongs aus fünf Jahrzehnten. Ich werde aber womöglich öfter in die 60er und 70er eintauchen, das war in „Solid Gold“ nur sehr beschränkt möglich. Und es darf immer wieder mit feinen, kleinen Überraschungen gerechnet werden, auch an spannenden Geschichten wird es nicht mangeln.