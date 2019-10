Facebook

Volker Piesczek, heuer 50 geworden, hat mit "Volker of Fire" eine neue Sendung. © ATV

Sie waren jahrelang im Fernsehen, in den letzten drei Jahren wurde es ruhiger. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?

Volker Piesczek: Das stimmt nicht so ganz, weil ich ja die Fußball-WM kommentierte, ich war mit den „Rats“ („The Rats are Back“, Anm.) im Fernsehen und „Dancing Stars“-Kandidat. Ich habe in der Zwischenzeit eine Coaching-Ausbildung absolviert: NLP war da ein großes Thema, aber es ging auch um Reduzierung des Dramas im Leben.