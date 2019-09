J. Michael Mendel"Simpsons"-Produzent und Emmy-Preisträger gestorben

Facebook

J. Michael Mendel (1964-2019) © KK/IMDB

J. Michael Mendel starb laut seiner Ehefrau, der Casting-Direktorin Juel Bestrop, am Sonntagabend "eines natürlichen Todes" in seinem Haus in Studio City, wie der "Hollywood Reporter" am Montag berichtete. Mendel hatte die US-Kultserie "Die Simpsons" mehr als 25 Jahre lang mitgestaltet und dafür insgesamt drei Trophäen des wichtigsten Fernsehpreises abgeräumt. Einen vierten Emmy erhielt er 2018 für eine Folge von "Rick and Morty".

Weggefährten reagierten betroffen. Mendel verdiene einen besseren Nachruf als ein Foto mit dem Wort "tot" oder "RIP" drunter, schrieb Dan Harmon, Schöpfer und Showrunner von "Rick and Morty" am Dienstag in einem Instagram-Post. "Ich nahm Mike als gegeben hin. Er wurde immer gebraucht und war immer da. Er wird auch morgen gebraucht werden und nicht da sein. Die Wunde wird vernarben, aber da wird ein Loch sein in allem, was wir von jetzt an tun." Auch "Rick and Morty"-Mitschöpfer Justin Roiland zeigte sich erschüttert vom Tod des Freundes, Partners und Mitproduzenten. "Ich weiß nicht, was ich ohne dich an meiner Seite machen soll, Mike", schrieb Roiland auf Twitter.