Neue Show, neuer Name

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hinaus auf die große Bühne: der Satiriker Jan Böhmermann. © APA/dpa/Sven Hoppe

Im Dezember ist das „Neo Magazin Royale" zum letzten Mal auf ZDFneo zu sehen. Dann wechselt Jan Böhmermann mit dem ihm auf den Leib geschnittenen Format ins Hauptabendprogramm des Mainzer Senders. Wie die neue Show konzipiert sein wird, wie sie heißt und wann sie erstmals im Fernsehen läuft, ist noch nicht bekannt.

Nach dem Ende von "Neo Magazin Royale" begibt sich der Profi-Provokateur in Klausur: Böhmermann und sein Team (u.a. die "Bild- und Tonfabrik") wollen an einem neuen Konzept feilen, mit dem er im Herbst 2020 an die Öffentlichkeit gehen möchte. Der Satiriker hatte das „Neo Magazin“ beziehungsweise das „Neo Magazin Royale“ seit 2013 präsentiert.

Zuletzt sorgte der 38-jährige mit der Ankündigung für Aufsehen, er würde für den SPD-Vorsitz kandidieren.

Wie der "Spiegel" berichtet, soll sein Vertrag mit dem ZDF zum Jahreswechsel verlängert werden. Zudem wird Böhmermann für ZDFneo weitere Formate produzieren.