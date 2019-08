20 Jahre ''Wer wird Millionär''Zum Jubiläum gibt es einen Millionengewinner

Am kommenden Montag strahlt RTL die Jubiläums-Ausgabe von Günther Jauchs "Wer wird Millionär?" aus und hat verraten: Ein Kandidat wird als Millionär nachhause gehen.

20 Jahre "Wer wird Millionär?" © RTL

Für die Geburtstagsfolge hat sich RTL einiges einfallen lassen und greift den Kandidaten ordentlich unter die Arme: Denn die Regeln dieser besonderen Ausgabe sehen vor, dass alle Kandidaten vier Joker erhalten (Publikumsjoker, 50:50-Joker und zwei Zusatzjoker) und sich zusätzlich auf zwei Sicherheitsstufen verlassen können (500 Euro und 16.000 Euro).

Im Studio sitzen nur ehemalige Kandidaten und gestellt werden nur Fragen, die in der Geschichte der Sendung bereits einmal gestellt wurde. Also alles ganz einfach? Mitnichten: Das Fragen-Archiv ist in den 20 Jahren auf 35.000 Stück angewachsen.

Trotzdem wird es einer geschafft haben (die Sendung ist aufgezeichnet). Vier Jahre nach dem letzten Hauptgewinn gibt es am Montag wieder einen Millionengewinner.