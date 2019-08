Neuer Newssender Puls 24"Wir wollen bewusst einen anderen Weg gehen"

Mit Puls 24 bekommt Österreich einen neuen Nachrichtensender. Was er kann, was er will und trotzdem nicht alles rund läuft.

Puls 4-Gründer Markus Breitenecker, Anchorwoman Corinna Milborn und Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz. © (c) Bernhard Eder/Puls 4

Als am 17. Mai das Ibiza-Video an die Öffentlichkeit gelangte und in der Folge die türkisblaue Regierung in die Brüche ging, begann im Media Quarter Marx im 3. Wiener Gemeindebezirk ein Countdown zu ticken: Es galt innerhalb weniger Monate den neuen Nachrichtensender Puls 24 aus dem Boden zu stampfen. Ein Start erst nach der Nationalratswahl war offenbar undenkbar. „Der eine oder andere ist damals kurz in Schnappatmung verfallen“, erinnert sich Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz schmunzelnd. Die Hektik ist mittlerweile der Aufregung gewichen: Am Sonntag geht Puls 24 auf Sendung.