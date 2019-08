Facebook

Um 21.10 Uhr auf Servus TV: "Ostrowski macht Urlaub" © ServusTV

Ausgerechnet in Hallstatt, dort, wo Supermarktprodukte auf Chinesisch untertitelt sind und alles zu Geld gemacht wird, stellt er sich hin und verkauft „Hallstätter Luft“ in Plastikbechern. Oder versucht es zumindest. „Das war eine spontane Idee“, sagt Michael Ostrowski.

Servus TV hat den Entertainer, Schauspieler, Moderator und Regisseur für die vierteilige Reportagereihe „Ostrowski macht Urlaub“ losgelassen, damit der gebürtige Steirer das tun kann, worin er am allerbesten ist: neugierig sein, mit Menschen ins Gespräch kommen, spontan in Situationen eintauchen und seinem Gegenüber mit seiner charmanten Schlagfertigkeit Aussagen abseits der Hochglanzprospekte entlocken. Und, keine Sorge! Geblödelt wird bei diesem Slow-Roadtrip natürlich auch.