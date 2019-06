Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Es erinnert ein wenig an das bekannte alte Kinderspiel „Mein rechter Platz ist frei“. In Bezug auf die ORF-Korrespondenten ist der „Spielplatz“ allerdings von globaler Größenordnung: Ab dem morgigen Tag wird das 23 Korrespondenten umfassende Netzwerk an neun Positionen verändert. Cornelia Primosch geht nach Paris, Eva Pöcksteiner landet in London, Christophe Kohl berichtet künftig aus Washington und Veronika Fillitz meldet sich aus Brüssel. Dazu geht Tim Cupal nach Tel Aviv und Paul Krisai nach Moskau. Ein Redakteurskarussell in dieser Größenordnung ist nicht unüblich.