Autorin und Moderatorin Corinna Milborn © Puls4

Sie möge auf dem Heimweg von einer Horde wildgewordener Afrikaner vergewaltigt oder gleich umgebracht werden – dieser unfreundliche Wunsch erreichte Corinna Milborn per Facebook. Sie reagierte unkonventionell und schrieb zurück. Der Mann reagierte verblüfft, sogar verlegen. Und das war ihre erste Erfahrung: „Menschen, die andere im Internet beschimpfen, rechnen nicht damit, dass eine echte Person antwortet …“ Es ging um eine angebliche Vergewaltigung „mitten in Wien“ und der Wutbürger hatte der Journalistin vorgeworfen, die Medien würden sich an eine Nachrichtensperre der Polizei halten und die sei aus „Political Correctness“ verhängt worden, weil es sich um einen schwarzen Täter handle. Beides stimmte nicht.