Wir sprachen mit Lizz Görgl (38) am Tag nach ihrem Triumph im ORF-Ballroom - über Ähnlichkeit des Tannztrainings zum Spitzensport, über Stefan Petzner und ihre Pläne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Küsschen von Lehrer Kraml: Lizz Görgl © ORF

Von der Fachjury wurde Ski-Doppelweltmeisterin Elisabeth „Lizz“ Görgl zur klaren Nummer eins des Abends gekürt – und auch das ORF-Publikum, das bei der finalen Entscheidung das alleinige Sagen hatte, wählte die 38-Jährige und ihren Lehrer Thomas Kraml auf den „Dancing Stars“-Thron. „Thomas, das ist für dich. Du hast dir das so verdient“, wandte sich die Steirerin im Moment des Triumphs sofort an ihren Pofipartner. „Er hat die Sendung ja jetzt schon bei mehreren Staffeln mitgestaltet und auf den Sieg hingearbeitet. Ich finde das so schön für ihn“, erklärt Görgl im Gespräch mit der Kleinen Zeitung nach einer kurzen Nacht, betont aber auch: „Ich durfte meinen Traum leben – und ich bin sehr glücklich, wie diese Reise geendet hat. Es war schon eine Grenzerfahrung!“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.