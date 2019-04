ORF Landesdirektor Gerhard Draxler"Wenn es den Armin Wolf nicht gäbe, müsste man ihn erfinden"

Facebook

Gerhard Draxler kam 1989 zum ORF. Seinen Stationen führten in nach Kärnten, Wien und die Steiermark. © (c) ORF (Thomas Ramstorfer)

Herr Draxler, es sind Ihre letzten Tage als Landesdirektor des ORF Steiermark. Was bringt die Zukunft?

Gerhard Draxler: Ich habe vor mir einen großen freien Möglichkeitsraum. Im Journalismus würde man sagen, ein großes unbeschriebenes Blatt. Ich bin völlig offen und völlig frei, es gibt keine Verpflichtungen mehr in diesem neuen Lebensabschnitt. Ich habe in den letzten Jahren ein Drittel meiner Mitarbeiter in die Pension begleitet, jetzt bin ich dran.

