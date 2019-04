Kleine Zeitung +

Game of Thrones-Finale: Kritik zu Episode 2 Ritter aus allen sieben Königreichen

Deutlich verbessert zur Auftaktepisode letzte Woche zeigte sich die Finalstaffel von "Game of Thrones" in Woche 2. In der Folge "Knight of the Seven Kingdoms" wurde auch das Motiv des Night Kings enthüllt. ACHTUNG: SPOILER.