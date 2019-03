ZDF-Reihe"Aktenzeichen XY"-Sprecher unerwartet verstorben

Facebook

Michael Brennicke © Wikipedia/Helen Krüger

Seine Stimme gehört zum festen Ensemble des erfolgreichen ZDF-Fernsehreihe "Aktenzeichen XY": Michael Brennicke verstarb am 25. März unerwartet im Alter von 75 Jahren. Das berichtet das Portal "Merkur" mit Verweis auf den ZDF. Nähere Angaben zu seinem Tod wurden nicht gemacht.

Brennicke war in der altgedienten "True Crime"-Serie nicht nur zu hören, sondern in einigen Episoden auch zu sehen. So soll er in den 70ern und 80ern mehrmals als Mörder, Angehöriger oder Polizist in der Serie aufgetreten sein. Zudem hat er unter anderem Dustin Hoffman und Adriano Celentano synchronisiert. In "Aktenzeichen XY" war Brennicke zuletzt am Mittwoch zu hören.