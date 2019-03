Facebook

Gerhard Koch soll am 28. März vom ORF-Stiftungsrat zum steirischen Landesdirektor bestellt werden © der Plankenauer/Mag.Plankenauer

Gerhard Koch (58) wird neuer ORF-Landesdirektor in der Steiermark, erfuhr die APA am Mittwoch im ORF. Der langjährige Chefredakteur im Landesstudio folgt auf Gerhard Draxler, der mit Ende April 2019 in Pension geht. Kochs Bestellung durch den ORF-Stiftungsrats erfolgt bei dessen nächster Sitzung am 28. März.