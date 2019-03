Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/VALERIE MACON

Schauspieler Luke Perry von der früheren TV-Kultserie "Beverly Hills, 90210" ist tot. Er war in der Vorwoche in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er zuvor einen schweren Schlaganfall erlitten ahben soll. Wie am Montagabend bekannt wurde, ist Perry an Folgen des Schlaganfalls gestorben. Seine Rolle als Dylan in der erfolgreichen 90er Jahre Serie machte ihn weltweit bekannt.

Erst am Mittwoch hatte der Sender Fox ein Comeback der Serie "Beverly Hills, 90210" bekanntgegeben. Mit allen Stars - nur Shannen Doherty und Perry fehlten, berichtete das Branchenblatt "Variety". Die Original-Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien lief in den USA von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. "90210" wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt. Produziert wurde sie von Tori Spellings Vater Aaron Spelling (1923-2006), einem der erfolgreichsten TV-Produzenten in Hollywood.