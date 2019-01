Medienpolitik Neuer Chef fürs ORF-Landesstudio: Draxler geht vorzeitig

Es sind familiäre Gründe für Gerhard Draxlers vorzeitigen Rückzug. Den könnte die FPÖ nun nützen, um sich im Landesstudio Steiermark in Stellung zu bringen. Draxler (66) leitet es schon seit 2006.

Gerhard Draxler geht mit 30. April (rechts). Gerhard Koch (links) oder Gernot Rath könnten nachfolgen © GEPA pictures

Das ORF-Landesstudio Steiermark wird mit Mai einen neuen Direktor haben. Nicht weil Gerhard Draxler ein Deal angeboten wurde oder es politische Gründe durch seine SPÖ-Nähe gebe, sondern da sich der 66-Jährige, der nach wie vor fit ist, aus familiären Gründen in den Ruhestand begibt. Was er dem Vernehmen nach heute bei einer Studioversammlung erläutern will.

Aus Altersgründen kann Draxler ohnehin sein Amt jederzeit zurücklegen; bestellt ist der gebürtige Knittelfelder bis Ende 2021. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz plant folgenden Ablauf: Anfang Februar wird die Landesdirektion ausgeschrieben, beim nächsten Stiftungsrat (28. März) wird er Draxlers Nachfolger vorschlagen, der vom Aufsichtsgremium mit einfacher Mehrheit (18 Stimmen) beschlossen werden muss.

„Logischer“ Nachfolger wäre Gerhard Koch (57), Chefredakteur im Landesstudio Steiermark. Er ist zwar „rot“ punziert, hat aber den Schwarzen nie wehgetan. Zudem könnte sich Gernot Rath (53), der die der Kultur- und Kommunikationsabteilung im Landesstudio leitet und sich schon für Salzburg beworben hat, als Draxler-Nachfolger ins Spiel bringen.

Nicht nur Michael Schickhofer soll als Landesparteivorsitzender der SPÖ auf eine steirische Lösung drängen. Auch aus dem Büro von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer war Zuversicht für die steirische Lösung zu erfahren: „Die Steiermark ist als Medienstandort mit vielen talentierten Journalisten in allen Branchen weit über die Landesgrenzen bekannt.“

In der Burg will man unbedingt vermeiden, dass daraus ein Polit-Hickhack gemacht wird – und muss deswegen darauf achten, dass die FPÖ und ihr Stiftungsrat-Vorsitzender Norbert Steger nicht Krawall machen. Was bis zu einer Forderung von ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz als Landesdirektor gehen könnte – er wäre dann er erste Landesdirektor, der der FPÖ zugerechnet werden kann. Wobei augenzwinkernd kolportiert wird, dass ab morgen im Landesstudio einige das blaue Fähnchen schwingen werden.

Die FPÖ könnte der Kür von Koch zustimmen, wenn ihnen sein Nachfolger als Chefredakteur genehm ist. Da könnte es noch Überraschungen geben. Derzeit im Spiel: Wolfgang Schaller (44), Chef vom Dienst beim Radio Steiermark. Auch den Namen Franz Neger (54), der „Steiermark heute“ moderiert, hört man.

