Tolle Winterstimmung beim Volksmusik-Open-Air „Wenn die Musi spielt“, das heute in ORF und MDR live um 20,15 Uhr aus dem verschneiten Bad Kleinkirchheim übertragen wird.

In bester "Musi"-Stimmung: Alf, Charly Brunner, Simone, Olaf Berger, Jürgen Drews (von links) © ORF

Im schönsten, schneeweißen Winterkleid hat Bad Kleinkirchheim gestern seine Volksmusik-Interpreten empfangen. Über Nacht waren 30 Zentimeter Schnee gefallen, was für eine feine Winterkulisse sorgte. Stars wie Nick P., DJ Ötzi, Jürgen Drews, die Nockis, die Draufgänger, Simone und Charly Brunner, Marc Pircher, die Mayerin und viele andere „volksrocken“ heute Abend um 20,15 Uhr, warm angezogen, auf ORF 2 und MDR die „Eis-Bühne“ neben der Talstadtion Kaiserburg in Bad Kleinkirchheim. Das „Open-Air-Volksmusikspektakel „Wenn die Musi spielt“ kann heuer mit der richtigen Dosis Pulverschnee beeindruckende Winterbilder in die warmen Wohnzimmer eines volksmusikbegeisterten Millionenpublikums liefern.