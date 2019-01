Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Dystopie-Schlager: Bird Box © KK

Ich war neulich im Kino. Popcorn, Cola, Sportgummi und auf der großen Leinwand der Film „Ben is back“. Also alles gut. Na ja, nicht ganz. In diesem Streifen kämpft Julia Roberts darum, ihren Sohn aus dem Drogensumpf zu ziehen. Daran droht ihre (neue) Familie zu zerbrechen.



So dramatisch die Ereignisse sind und so dick Hollywood auch aufträgt, irgendwie bin ich recht gemütlich und beruhigt im plüschigen Sessel versunken. Nicht einmal die blöden Lacher an den falschen Stellen haben mich diesmal gestört. Denn im Vergleich dazu, was man derzeit im Fernsehen und auf den diversen Streamingdiensten geboten bekommt, ist die amerikanische Vorstadt im Kino trotz zerstörerischer Substanzen und zerstörter Existenz noch nicht ganz ausgelöscht.



Denn ansonsten: Dystopien allerorten. Zukunftsszenarien ohne Zukunft. Böse Mächte, die Menschen in den Massenselbstmord treiben; böse Seuchen, die Überlebende zu Bestien machen. Mit dem Untergang der Welt ist offenbar gutes Geld zu machen. Mit der Zeit wird die Endzeit aber auch fad.



Da lobe ich mir: Popcorn, Cola, Sportgummi und Julia Roberts. Deren Filmwelt wird zwar auch gehörig durchgebeutelt, aber am Ende steht sie zumindest noch: die Welt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.