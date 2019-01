Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lisa Gadenstätter: präsentiert "Magazin.eins" und vertärkt Hanno Settele für "Dok.eins" © ORF

ORF-Hauptsender

Im neuen Jahr muss vor allem ORF eins neu strukturiert werden – der Sender für die jüngere, urbane Zielgruppe ist das öffentlich-rechtliche Sorgenkind. Ab dem Frühjahr wird einmal der Vorabend umgebaut: Auf die neue ZiB 18 (rund acht Minuten lang) folgt eines neues, von Lisa Gadenstätter präsentiertes Vorabend-Magazin (30 bis 40 Minuten lang), das hintergründige Information bieten will, Außerdem bekommt auch ORF eins seine wöchentliche Talkrunde – jeweils mittwochs um 21.05 Uhr. Die geplanten Sendungstitel von Channelmanagerin Lisa Totzauer sind freilich noch ausbaufähig: „Magazin.eins“, „Talk.eins“.

Ab Herbst bekommt auf ORF eins Peter Klien sein eigenes Satire-Format (die Late-Night-Show „Gute Nacht Österreich“, jeweils mittwochs um 22 Uhr). Fiktional sollen die „Vorstadtweiber“ (Staffel vier) ab Herbst für Quote sorgen (wie derzeit die neue Dramedy „Walking On Sunshine“), ebenso der Wettbewerb „Feuer und Flamme“ für die besten freiwilligen Feuerwehrleute. Im Frühjahr wird der Ballroom für die „Dancing Stars“ aufgesperrt, gedreht werden neue Landkrimis und Stadtkomödien.