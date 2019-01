Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch die Gastgeber der 13. Staffel: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich © RTL

Ein kleines Camp mit Lagerfeuer, umgeben von Urwald. Die ebenso erfolgreiche wie polarisierende RTL-Show "Ich bin Star, holt mich hier raus", vulgo "Dschungelcamp", steht kurz vor ihrer Rückkehr ins Fernsehen. Bevor es am Freitag losgeht, rührt die "Bild"-Zeitung mit der Ankündigung um, die "schmutzigen Tricks beim Dschungelcamp" aufzudecken.

Die Exklusivität hat ihnen der Sender RTL aber gehörig vermasselt und stellt die 76 Fragen kurzerhand online: "Wir 'enthüllen' an dieser Stelle schon einmal den umfangreichen Fragenkatalog, den uns BILD dazu am Freitag gestellt hat – und unsere Antworten" heißt es auf der Presseseite.

Die Wahrheit im Dschungelcamp

Der Wasserfall ist ebenso unecht wie der See in der. Echt ist hingegen der Bach. Zuweilen, wenn es "medizinisch initiiert ist", werden die Kandidaten auch mit den Auto zu den Prüfungen. Der berühmte Kotzfruchtsaft wird mit Milch und Wasser verdünnt - weil sonst nicht trinkbar. Aber auch zu Kandidaten gab es etwas zu erfahren: So soll sich Otto Walkes angeboten haben, an der Show teilzunehmen. Allerdings kam es nie zu Verhandlungen.

Auch das Thema Medikation wurde von der "Bild" erfragt: "Wie steht RTL dazu, dass es schon Kandidaten gab, die während der Zeit im Camp Psychopharmaka eingenommen haben?" Der Sender verweist darauf, dass Prominente die Medikamente "bekommen, die ihnen ärztlich verschrieben wurden." Gerüchte, wonach schon mehrfach Kandidaten die Worte „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (laut den Regeln führt der Ausspruch zum Ausstieg aus der Show) gesagt hätte, verneinte RTL.

Am Freitag geht es los: RTL, 21.15 Uhr. Die 13. Staffel wird von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert.