Der Wirbel um die Fälschungsaffäre im "Spiegel" dauert an © APA/AFP/JOHANNES EISELE

"Spiegel"-Chefredakteur Ullrich Fichtner und Blattmacher Matthias Geyer (Ressort Gesellschaft) werden „ihre neuen Verträge erst mal aussetzen und ruhen lassen“, bis eine interne Kommission die Fälschungs-Affäre in der Redaktion "anschließend untersucht hat". So steht es laut "Bild" in einer internen Mitteilung des designierten "Spiegel"-Chefredakteurs Steffen Klusmann. Im Zuge des Desasters sei im Mitarbeiterkreis die Frage aufgetaucht, ob Fichtner und Geyer "als Blattmacher nach einem solchen Desaster eigentlich noch tragbar sind“, zitiert "Bild" Klusmann in dem Schreiben. Der eine habe Relotius "entdeckt", der andere ihn "fest angestellt und bis zuletzt geführt."

Offenbar handelt es sich um Maßnahmen im Zuge der "umfassenden Aufarbeitung" die das Nachrichtenmagazin angekündigt hat, nachdem bekannt geworden war, dass Redakteur Claas Relotius (33) systematisch Gesprächspartner, Zitate und Ereignisse für seine vielfach preisgekrönten Reportagen erfunden hatte. "Wer Verantwortung zu tragen hat, wird sie tragen“, hatte Klusmann dazu bereits am Samstag festgestellt.

