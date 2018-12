Facebook

Ein Moment aus der hinreißenden Show „Totem“ des Cirque du Soliel © LIVE NATION

Anders als bei Musicals oder vielen Theaterstücken entwickeln sich die Produktionen des Cirque du Soleil noch nach den Premieren ständig weiter. 2019 zeigt der „Sonnenzirkus“ gleich zwei Shows in Österreich – wofür Karten noch mögliche Weihnachtsgeschenke in letzter Minute wären!

Mit ihrem Zelt, auch „Grand Châpeau“ genannt, macht die kanadische Truppe (wobei die Artisten aus 19 Länder stammen) in Wien von 12. März bis 7. April 2019 Station: „Totem“ heißt das atemberaubende Programm, für das sich Regisseur Robert Lepage von der Schöpfungsgeschichte inspirieren ließ. Bei der Nummer "Adam & Eva" (ein Liebsduett am statischen Trapez) etwa stockt einem der Atem! Die "Los Angeles Times" konstatierte: "Diese Feier menschlicher Errungenschaft und die begeisterte Publikumsreaktion sind schlichtweg berauschend."

In Graz wird die poetische Produktion „Corteo“ (bedeutet auf Italienisch „Festzug“) als Arena-Version in der Stadthalle gezeigt – und zwar von 13. bis 17. November 2019. Arte widmet im Rahmen des Themenabends „Zirkus, Zirkus“ dem gefeierten Cirque du Soleil die Sendung „Kurios“ am Stefanitag (21.40 Uhr). Zuvor kann man das 39. Weltfestival des Zirkus von Morgen erleben (20.15 Uhr).

Karten: Tel. 0900 94 96 0 96 und

oeticket.com



Ausschnitt aus der Show "KURIOS - Cabinet of Curiosities" auf Arte Foto © Arte

