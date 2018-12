Facebook

Das "Spiegel"-Hochhaus an der Hamburger Ericusspitze. © APA/EPA/MARCUS BRANDT

Am Mittwoch brach in der Hamburger Hafen-City zumindest eine Welt zusammen. Eine auf einem Lügengerüst aufgebaute Welt, in der es sich wohl nicht gut aber zumindest preisgekrönt leben ließ. In einem Konferenzraum des „Spiegel“-Magazins wurde der größte deutsche Medienskandale der letzten Jahre öffentlich: Der „Spiegel“-Reporter Claas Relotius veröffentlichte über Jahre prominente Reportagen, die frei erfunden waren. Ein kaum zu überschätzendes Desaster für das Medium, ein Schock für die Branche. Auch „taz“, „Zeit Online“, das „SZ Magazin“ oder die „Weltwoche“ hatten seine Artikel veröffentlicht.